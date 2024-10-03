Позвонил, когда узнал о болезни: популярный режиссер высказался об общении с Данилком

Алексей Залевский об Андрее Данилко

Когда режиссер рассказал всем о своем диагнозе, исполнитель роли Верки Сердючки позвонил ему. Впоследствии Залевский решил пригласить Данилко на свой юбилей, однако тот не пришел. Но все же поздравил его.

"Он меня поздравил с днем рождения. Я, почему-то сдуру, его пригласил, подумал: "А почему бы нет?". Но он не пришел, я не знаю почему. Однако с самого утра он прислал мне кучу мемов, какие-то пожелания, стикеры - это было приятно и неожиданно. Это первый раз, когда он меня поздравил с днем рождения, и в первый раз, когда я его пригласил. Я подумал, что это юбилей, поэтому и сделал это", - рассказал Алексей.

скриншоты из интервью

Кроме того, звезда также высказался о лицемерии в шоу-бизнесе. Он вспомнил период работы с российскими артистами на шоу "Звезда + звезда", где получал много комплиментов, а после - тишина в общении.

"Мне столько комплиментов сказали, ты не поверишь, я даже подумал: "Может, я действительно какой-то гениальный, если так тяжело в это поверить?". А потом - тишина. Я не думал, что люди могут так хвалить в глаза, а потом исчезать", - объяснил известный украинец.

Также Залевский озвучил некоторые выводы относительно коммуникации с другими.

"Я для себя сделал принцип: если люди не интересуются моей жизнью, то почему я должен интересоваться их? Люди, которым я интересен, знают мой номер и всегда могут дозвониться. Если я им интересен, я с ними общаюсь, а если нет - нет буду навязываться", - подчеркнул он.