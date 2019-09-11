Засипало піском у кар'єрі: у Добропіллі загинув дворічний малюк

У піщаному кар'єрі маленьку дитину засипало піском. Трагедія сталася в місті Добропілля ввечері 10 вересня. Про це передали в головному управлінні ДСНС в Донецькій області.

Як розповіли рятувальники, шаром піску засипало дворічного малюка.

Співробітники 19-го Державного пожежно-рятувального загону прибули на місце події, і за допомогою лопат проводили розкопки для пошуку дитини.

Для рятувальних робіт залучили 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу.

Малюка знайшли під шаром піску, після чого його передали працівникам "швидкої". На жаль, медикам не вдалося врятувати дитині життя.

В Донецькій області піском засипало на смерть дворічну дитину (ілюстративне фото: швидка допомога / РБК-Україна)

Деталі та обставини трагічної події з'ясовуються.

Як повідомлялося раніше, у травні в Донецькій області стався схожий випадок зі смертельним наслідком - у Маріуполі в покинутому ангарі сталося осипання піску, в результаті чого загинули двоє хлопчиків 2007 та 2008 років народження.

У липні в Рівненській області недалеко від села Ясногорівка стався зсув ґрунту на піщаному кар'єрі. В результаті обвалу піску опинилося двоє дітей 10 і 11 років. Рятувальникам вдалося врятувати молодшого хлопчика, але коли вони добралися до старшого, той вже не подавав ознак життя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на пляжі Одеси стався масивний зсув.