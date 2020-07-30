Застукав дружину з іншим: "Слуга народу" потрапив у скандал через бійку в ресторані (відео)

Андрій Стріхарський оскандалився через бійку в ресторані (колаж РБК-Україна)

Нардеп Андрій Стріхарський розповів про сімейну драму і пояснив бійку в ресторані

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стріхарський потрапив у скандал через бійку в одному з ресторанів. У мережі показали відео конфлікту, зняте камерою спостереження в закладі, під час якого почалася бійка між відвідувачами.

Як з'ясувалося, інцидент стався під час сімейної драми - Стріхарський застав у ресторані свою дружину з іншим чоловіком, і почав з'ясовувати стосунки. Про це передає "Страна".

На кадрах видно, як політик за столиком спілкується з дружиною, відводить її в сторону, щоб продовжити розмову з іншим чоловіком, який сидить навпроти. В цей час до нього підійшов громадянин у панамі, який розмовляв по телефону і ходив поруч. Після декількох секунд суперечки останній завдав чоловіку два удари кулаками по обличчю. Їх розборонили.

Дата і місце, зазначені на камерах - 26 липня і Burger Mexico (ресторан в Києві на Подолі).

Деякі Telegram-канали та пабліки стверджували, що конфлікт стався через нібито неадекватну поведінку Стріхарського, який начебто був у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння і нападав на відвідувачів (або дав команду своєму охоронцю). Втім, на ролику такі моменти взагалі не помітні.

Відео: Андрій Стріхарський потрапив у скандал через бійку в ресторані Києва

Сам нардеп пізніше пояснив, що дівчина на відео - це його дружина, яку він "застав із цим чуваком, який, мабуть, давно з нею має стосунки".

"Поспілкувався з ним і з нею. Я взяв її за руку відвести за сусідній столик поговорити, щоб вона пояснила. Він схопився і зав'язалася у нього бійка з іншим, лівим, чуваком. Я їх навіть розбороняв. Я не знаю, чого він хотів. Ну, вони коханці, дружину мою хотів", - говорить депутат.

Також Стріхарський обурюється, що в мережі поширюють іншу версію подій, де його виставляють мало не як наркомана. Політик упевнений, що це "заказуха", а сам він все життя займається спортом.

"Ви ж розумієте, що почуття ще є, але після цієї ситуації, точно нічого немає", - поставив він крапку в скандалі зі своєю дружиною.

Андрій Стрихарский - підприємець, голова наглядової ради та засновник київської групи компаній Status Group (відома такими столичними об'єктами як Podil Plaza & Residence, РК Рів'єра, Статус град) балотувався до Верховної Ради IX скликання по 196 округу на Черкащині. Народився в Олександрії Кіровоградської області, зараз проживає в Києві.

У парламенті він є головою підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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Нагадаємо також, що в червні під Житомиром на заправці побили нардепа від "Слуги народу" Юрія Заславського до втрати свідомості.