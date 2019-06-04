Застрелили дитину: спливли кричущі факти з біографії поліцейських (фото)

Вбивство дитини співробітниками поліції в Київській області сталося в п'ятницю 31 травня, коли п'яні "копи" вирішили розважитися і постріляти по банкам. 3 червня п'ятирічний Кирило Тлявов помер у київській лікарні, так і не прийшовши до тями. Що відомо про поліцейських, винних у смерті дитини, повідомляє Styler.

Слюсар-педагог Іван Приходько, 31 рік

Один з фігурантів гучної справи, лейтенант Іван Приходько - співробітник Переяслав-Хмельницького відділення поліції ГУНП в Київській області. Згідно з відкритими джерелами, він - лейтенант водної поліції.

31-річний Приходько в 2007 році закінчив Київський індустріальний технікум, отримавши спеціальність слюсаря. Після армії пішов працювати в ДАІ. А з 2010 року був водієм у секторі матеріального забезпечення Голосіївського райуправління МВС.

З 2011 Приходько знову повернувся в ДАІ, де працював інспектором. А з 2015 став командиром взводу у п'ятій роті поліції Києва.

17 лютого 2016 року його звільнили "за невідповідність", але наступного ж дня відновили за рішенням Окружного адмінсуду Києва. З 2018 став працювати патрульним в Київській області.

Відзначимо, що Іван Приходько в 2017 році отримав освіту у Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Сковороди.

Вбивство дитини поліцейськими (Іван Приходько в суді, фото: РБК-Україна)

Водій-пасічник Володимир Петровець, 42 роки

Інспектором ДАІ Петровець став ще в 1999 році. А у 2005-2006 роках працював у "Кобрі", яку розформували в 2008 році після інциденту з "факом" Арсенію Яценюку від заступника голови підрозділи Олексія Кожи.

Після цього Петровець повернувся працювати в ДАІ.

Зазначимо, що єдина освіта, яка є у 42-річного старшого сержанта Петровця - це "водій-пасічник".

Під час реформи МВС в 2015 році його звільнили, а потім призначили командиром роти особливого призначення в Києві.

З 2017 став працювати патрульним у столичній поліції. А з березня 2018 служить в секторі водної поліції Переяслав-Хмельницького.

Вбивство дитини поліцейськими (Володимир Петровець, фото: РБК-Україна)

Нині двом співробітникам правоохоронних органів обирають запобіжний захід в Голосіївському районному суді Києва. Івана Приходька арештували на два місяці арешту без внесення застави, хоча адвокати просили домашній арешт.

Пізніше було винесено рішення і по другому підозрюваному - Володимиру Петровцю обрали такий самий запобіжний захід

Раніше ми писали про те, що в поліції спочатку намагалися приховати реальні події, які відбулися в день поранення хлопчика. Правоохоронці висували три різні версії трагедії, починаючи від того, що дитина впала і вдарилася об камінь.

Також повідомлялося, що у Борисполі автомобіль поліції скоїв наїзд на дитину, який за правилами переходив дорогу на пішохідному переході.