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Застрелили прямо в інвалідному візку: окупанти вбили відомого волонтера, який пройшов полон "ЛНР"

Автор: Світлана Мащенко

Український волонтер, підприємець Олександр Кононов був застрелений окупантами у своєму будинку в смт Борівське Луганської області. Його застрелили прямо в інвалідному візку, без якого він не міг обходитися через важку інвалідність.

Про це написав журналіст Руслан Горовий в Facebook.

"Сані більше немає. Пережити окупацію, полон, нове вторгнення і бути застреленим у власному будинку просто в колясці. Тварюки. Спи, братик. Ти дуже крутий. Ти справжній українець Донбасу. Мордор маст дай", - написав журналіст.

Фото: Олександр Кононов і Руслан Горовий (facebook.com/gorovyi.ruslan)

Був волонтером попри інвалідність та провів 98 днів у полоні

Кононов мав інвалідність першої групи - в результаті травми на металовиробництві майже 20 років тому втратив праву руку і ліву ногу.

Від початку російсько-української війни в 2014 році допомагав українським добровольцям: своїм автомобілем возив їм їжу, а часом і доставляв бійців на позиції.

Фото: Олександр Кононов (facebook.com)

Разом з дружиною потрапив до рук терористів, 98 днів провів у полоні.

Після звільнення заснував власний бізнес - "Сири Санича", яким займався спочатку на Житомирщині, потім на Черкащині. Згодом повернувся на рідну Луганщину.

Раніше волонтер розповіла про жахи, які творить ворог у Маріуполі.

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