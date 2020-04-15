Змушують писати COVID-19 здоровим людям: на Закарпатті розгорається скандал

Коронавірус COVID-19 намагаються насильно приписати чоловікові з цукровим діабетом у Воловецькому районі на Закарпатті. Про це повідомив в Facebook громадський діяч Остап Стахів.

За його словами, сімейного лікаря із села Нижні Ворота змушують написати пацієнту, який лікувався від пневмонії, діагноз COVID-19.

Дружина пацієнта розповіла, що її чоловік перебував у Воловецькій центральній лікарні з діагнозом пневмонія з 30 березня по 11 квітня. Йому два рази робили тест на коронавірус - він був негативним.

11 квітня пацієнта направили в обласну інфекційну лікарню, щоб здати повторний аналіз. Там інсулінозалежний чоловік з пневмонією просидів п'ять годин поспіль у приймальному відділенні. Жодної потрібної йому ін'єкції там не зробили, чоловік відмовився від госпіталізації, оскільки не відчував симптомів COVID-19, та й ГРВІ взагалі - кашлю, температури у нього не було, тиск в нормі.

Виписки з Воловецької центральної лікарні йому не дали, лікуючий лікар на дзвінки не відповідає. Хоча діагнозу коронавірус пацієнту не поставили, тим не менш сім'ю направили на ізоляцію "на словах", жодних документів на ізоляцію не дали.

Жінка каже, що сімейного лікаря примусово змушують, щоб вона видала екстрене повідомлення про інфекційне захворювання "форму 058/о" щодо її чоловіка.

"Я так думаю, що влада тисне на лікарів, щоб ті робили фейковую статистику, бо по іншому 65 млрд грн, які вчора Верховна Рада України виділила Кабінету міністрів України не буде на що списати!" - затверджує Остап Стахів.

На Закарпатті скандал через діагноз коронавірус (відео: facebook.com/ostakhiv)

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