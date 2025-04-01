ua en ru
Вт, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Спела про Костю: Слава Каминская высмеяла скандал с Алхим и женатым бывшим (видео)

Вторник 01 апреля 2025 18:10
UA EN RU
Спела про Костю: Слава Каминская высмеяла скандал с Алхим и женатым бывшим (видео) Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Певица Слава Каминская решила не проходить мимо скандальной истории блогера Алхим и ее женатого экс-возлюбленного Константина Валеулина. С последним, кстати, артистке также приписывают роман.

Как Каминская отреагировала на скандал, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Анна Алхим на днях показала женатого бывшего, с которым крутила роман два года. Им оказался Константин Валеулин - соучредитель инвестиционно-промышленной группы AES Group и бывший председатель наблюдательного совета ФК "Металлист 1925". Известно, что он состоит в браке с женщиной, которую зовут Дарья, и имеет дочь.

Исповедь Алхим об отношениях с женатым вызвала ожесточенные споры в сети. Не прошла мимо темы и артистка Слава Каминская, которой в комментариях приписывали роман с мужчиной. По словам юзеров, экс-солистка "НеАнгелов" также встречалась с Константином, но впоследствии он "переключился" на блогершу.

На фоне скандала Слава Каминская опубликовала ИИ-видео, на котором позирует в объятиях с мужчиной. Его лицо закрыто смайликом. Дополняет ролик песня о Косте, которая исполняется на русском языке.

"Костя, не буду тебя постить. Рядом не буду - только возле. Костя, возможно, ты черствый, возможно, женат. А, может быть, и черт с ним", - говорится в песне.

Как отреагировали в сети

Трек сразу же спровоцировал бурную реакцию. Одним понравилась шутка Каминской, другие же решили, что она просто пытается так привлечь к себе внимание.

  • "Это хит. Когда релиз?"
  • "О, месть - это блюдо, которое подается холодным".
  • "Костик точно запомнит весь этот движ".
  • "Кости обмыли все кости".
  • "Это вы обиделись что вас не вспомнили как бывшую любовницу Кости и решили всем напомнить? Сейчас и про Алхим все пошумят и забудут".
  • "Все, с кем был Костя, решили рассчитаться по очереди?"
  • "Обидел, конечно, сильно! Это же надо так унижаться".
  • "Зачем так себя позорить каким-то мужиком? Все забыли тебя, нет, нужно выпустить какую-то тупую песню".
  • "Слава решила подмазаться к этой истории с Алхим и женой, чтобы аудиторию и подписчиков привлечь".

Какие отношения у Алхим и Каминской

Блогер и певица когда-то были подругами, однако впоследствии начали критиковать друг друга. В частности Слава обвиняла Анну в попытках закрутить роман с ее бывшим мужем Эдгаром, с которым развелась в 2019-м. В свою очередь Алхим опровергла любую связь с мужем. Теперь в сети предполагают, что причиной раздора мог стать именно Валеулин. Впрочем, увидев видео артистки, блогерша записала ролик, в котором танцует под песню о Костю.

@h_alenchik Пісня про Костю #бабаславка #славакамінська #славакаминская #аняалхим #алхим #алхимкостя оригинальный звук - h_alenchik

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
NEWS
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины