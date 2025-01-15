"Засыпай уродиной - просыпайся красавицей". Новый тренд Morning Shed: в чем суть и опасность

В TikTok завирусился новый тренд под названием Morning Shed. Его сторонники верят в то, что "чем страшнее заснешь, тем красивее проснешься". В соответствующих роликах женщины показывают свою уходовую утреннюю и вечернюю рутину, преображаясь кардинально всего за несколько минут.

Что такое Morning Shed

Женщины показывают, как наносят несмываемые маски, клеят на лицо специальные пластыри и тейпы, завивают волосы, используют разнообразные маски для подбородка и других зон, а также надевают забавные чепчики. В результате после такого ухода они выглядят максимально странно, но на утро получают желаемый результат.

Тренд Morning Shed (скриншот: tiktok.com/@southernwestsunshine) Тренд Morning Shed (скриншот: tiktok.com/@southernwestsunshine)

Что говорят в сети

Как это часто бывает, пользователи реагируют на этот тренд по-разному. Одни восхищаются, тогда как другие - критикуют.

Например, главный редактор издания Glamour Даниэль Синай в своей статье попросила оставить этот тренд в покое. Она объяснила, что есть люди, которым такая beauty-рутина не нужна и не интересна, тогда как другие извлекают из этого важную пользу. В то же время автор подчеркнула, что не следует демонстративно высмеивать женщин, которые хотят уделять своему уходу достаточно времени.

"Это риторика "не таких девушек" укрепляет представление, будто интересы женщин являются поверхностными и тривиальными. Мол, много времени уделять себе для женщины - это плохо. Крутые девушки не сразу выскакивают из постели и выглядят потрясающе", - объясняет Даниэль.

В то же время другая пользовательница, мама двоих детей из Далласа отмечает, что для нее Morning Shed - это приятный ритуал и способ поднять настроение.

Это полчаса, которые она может посвятить себе, а не быту. И плюс на утро у нее больше свободного времени благодаря тому, что с вечера женщина подготовилась к "своей красоте".

Однако нашлось немало и тех, кто осуждает этот тренд. Вот некоторые такие комментарии:

"Я старею так, как должна стареть. Я хочу спать нормально, и чтобы мне было удобно"

"Мы как общество просто сошли с ума"

Люди так боятся старости, что впадают в нездоровую одержимость"

"Этот тренд - безумие. Сон, который я потеряю, пока все это сделаю, состарит меня быстрее. Я выбираю естественную старость"

Тренд Morning Shed (скриншот: tiktok.com/@southernwestsunshine)

Журналистка Мария Санта Поджи в своей статье для издания Allure обратила внимание на то, что этот тренд имеет долгосрочные последствия.

"Люди стремятся к совершенству даже в своем беззаботном и бессознательном состоянии. Вполне естественно стремиться выглядеть красиво, но макияж сам по себе стал культурой, которая может привести к зацикленности на красоте, чрезмерному потреблению процедур, которые не всегда безопасны и эффективны", - объясняет Мария.

Что такое тренд Morning Shed (фото: freepik)

В чем может быть опасность данного beauty-тренда

Некоторые специалисты говорят о том, что Morning Shed имеет свои негативные последствия, и с некоторыми его элементами стоит быть осторожными.

Так, тейпы для рта, которые якобы избавляют от храпа и делают челюсть красивой, могут привести к задыханию, особенно если человек имеет апноэ (остановка дыхания во сне более чем на 10 секунд).

Дерматологи предупреждают, что некоторая косметика не предназначена для использования на всю ночь. Если оставлять ее надолго, это создает "парник" для бактерий.

А чепчики на ночь подходят не всем. Например, сухие и вьющиеся волосы это еще могут "принять", тогда как жирные волосы могут пострадать, и появится перхоть.

Американский дерматолог Андреа Суарес подчеркивает, что лучший уход за собой - это качественный сон.