Не навредят фигуре: 5 лучших нежирных сыров для похудения

Что такое обезжиренный сыр и какие преимущества

Обезжиренный сыр - это вид сыра, из которого во время обработки удалили жир. Как следствие, он имеет более низкое содержание жира, чем обычный сыр.

Диетолог Изабель Мэйплз рассказала, что сыр с низким содержанием жира позволяет людям менять свой рацион для улучшения здоровья, но при этом наслаждаться вкусным вкусом и любимой едой.

Обезжиренные сыры удаляют много насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина.

Обезжиренный сыр все еще обеспечивает вас большинством полезных питательных веществ, содержащихся в сыре, таких как белок и кальций.

Уменьшение жира в сырах часто приводит к менее приятной текстуре. Они могут быть слишком жесткими.

Употребление только нежирного сыра не приведет к потере веса, но включение его в сбалансированную диету может способствовать снижению общего потребления калорий и большему потреблению белка, что полезно для контроля веса.

Виды нежирных сыров

Все приведенные ниже обезжиренные сыры содержат 10 г или менее общего жира на порцию.

Пармезан

Независимо от того, натираете ли вы пармезан на пасту, салат или пиццу, вы можете наслаждаться версией с пониженным содержанием жира и поддерживать общее потребление жира на уровне 6 г.

Пармезан (фото: wikipedia)

Монтерей

Это мягкий белый сыр, сделанный из коровьего молока. В сыре всего 6 г жира на порцию. Вы можете есть кусочки этого сыра на крекерах.

Монтерей (фото: wikipedia)

Моцарелла

Потребление частично обезжиренной моцареллы поможет сохранить потребление жира на нижнем уровне.

В 100 г моцареллы - треть суточной нормы цинка. При достаточном поступлении в организм этого элемента кожа становится гладкой, упругой, очищается от высыпаний, волосы укрепляются и приобретают здоровый блеск. Кроме того, в 100 г моцареллы - 15% суточной нормы кальция и 13% - фосфора.

Моцарелла (фото: wikipedia)

Мюнстер

Мюнстер - это мягкий сливочный сыр, который отлично подходит для ежедневного потребления.

Это французский мягкий сыр из коровьего молока с вымытой корочкой.

Мюнстер (фото: wikipedia)

Чеддер

Обезжиренный сыр Чеддер является одним из самых нежирных сыров на рынке. Большинство порций чеддера с низким содержанием жира содержат всего 2 г общего жира.

Чеддер - это популярный английский натуральный сыр, который производится из цельного коровьего молока.

Для изготовления этого твердого сыра используют цельное пастеризованное или сырое коровье молоко. Чеддер заворачивают в ткань и кладут на созревание (чеддеризацию) от 60 дней до полугода, а иногда и до пяти лет.

Обычно чеддеры выпускают в форме цилиндра весом 27-35 килограммов.

Чеддер (фото: wikipedia)