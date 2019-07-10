Зашивали щелепу: у Києві велосипедист збив дівчинку та втік (фото)

У Ківі велосипедист збив 5-річну дівчинку в підземному переході, в результаті чого дитина отримала важкі травми і перебуває в лікарні. Кричущий випадок стався на Троєщині в підземці на перехресті вулиці Драйзера і проспекту Маяковського. Про це розповіла мама постраждалої малечі Прокопчук Анастасія у своєму Facebook.

Чоловік на велосипеді відразу після інциденту втік з місця. Жінка дала опис "гонщика" і звернулася із проханням допомогти його знайти.

Дитина в момент події 7 липня була з бабусею. 9 липня Прокопчук розповіла, що лікарям у дитячій лікарні №7 довелося зашити доньці верхню щелепу. Дівчинка позбулася кількох зубів, також у неї інші пошкодження на тілі.

У Києві велосипедист збив дівчинку та втік (Фото з Facebook-сторінки Анастасії Прокопчук)

Зазначається, що бабуся й інші свідки інциденту встигли розгледіти велосипедиста. Чоловікові близько 35-40 років, вага приблизно 120 кг, він був у чорній футболці та чорних шортах, із собою мав чорний портфель.

"Можливо хтось бачив, чи знає його, допоможіть знайти, дуже важливо, у дитини сильні тілесні ушкодження, вибито 4 зуба, ще два вивихнуті, які під час операції теж видалили, зашивали верхню щелепу, лежимо в 7 дитячій лікарні, на вул, Підвисоцького. Можливо хтось бачив і знає цього чоловіка, прошу зателефонувати на номер 0969129333", - йдеться в публікації.

Також Прокопчук уточнила, що заяву до поліції написали відразу. За словами правоохоронців, сьогодні - 10 липня - вони переглядатимуть камери відеоспостереження, щоб знайти порушника.

У коментарях до повідомлення користувачі мережі шоковані подією і бажають постраждалій дівчинці якнайшвидшого одужання. Також звучать заклики довести справу до кінця, знайти винного і покарати його за всією суворістю.

Нехай малеча швидше одужує!

Тримайтеся, Бог у допомогу дитині. Є золоте правило, яке свідчить про те що: "Земля кругла!!!". Бог суддя тому велосипедисту.

Покарати його обов'язково!

Яка мерзота! Залишити дитину покалічену і не допомогти! Одужуйте;

Може є відеокамери біля переходу або поруч. Не пускайте на самоплив;

Маленькому зайчику якнайшвидшого одужання! Моєму синові майже 8 років і всі ці роки, проходячи по цьому перходу, завмирає серце, чи не влетить в нього неадекватний велосипедист. Що відбувається регулярно, тільки й встигаю схопити за руку дитину, щоб не сталася біда... І пару днів тому в черговий раз влетіли на швидкості 2 велосипедиста, ледве встигли відскочити. І в голові були тривожні думки, що рано чи пізно станеться біда... Дуже шкода, що таки сталося погане, і така лапонька маленька постраждала!

Божечки, нехай одужує швидше маленька крихітка, як же шкода її. Потвора, нехай повернеться бумерангом усе в 100 крат. Сволота!

От як таке могло статися, на веліку збити дитя? Люди! Що з вами не так? Одужуй, малятко!

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