Як захиститися від коронавірусу з допомогою засмаги: у МОЗ зробили заяву

Коронавірус 2020 - допоможе засмага (фото: РБК-Україна)

Експерти розвіяли популярний міф

Від коронавірусу 2020 можна вберегтися кількома способами. Однак загоряння на сонці в цей список не входить. Міністерство охорони здоров'я України розвіяли черговий міф в соціальній мережі Facebook.

Суха і спекотна погода не знищує коронавирусну хворобу, хоча така інформація досі продовжує поширюватися по всьому світу та вводити людей в оману.

"Загоряння на сонці не може захистити людину від коронавірусу. Якщо поруч з вами хворий COVID-19, допоможуть соціальна дистанція і особиста гігієна", - йдеться в повідомленні.

При цьому не варто забувати, що в сухому гарячому повітрі вірус дійсно веде себе менш активно. Тепла погода і відсутність опадів згубно діють на вірус. Однак повністю зникнути він не може.

Основні заходи для захисту від нової коронавирусної інфекції:

регулярно мийте руки;

дотримуйтеся дистанції в громадських місцях;

по можливості, не чіпайте руками очі, ніс і рот;

при підвищенні температури, появі кашлю та утрудненні дихання як можна швидше зверніться за медичною допомогою;

Коронавірус 2020 - допоможе засмага

Нагадаємо, що МОЗ встановив рекорд по добовій кількості тестів на COVID-19. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу лабораторні центри здійснили 10 248 досліджень на коронавірус.

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Автор: Дарина Яновська