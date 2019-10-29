Захистіть себе та рідних: Супрун назвала перші ознаки інсульту і хто в зоні ризику

Уляна Супрун розповіла, як запобігти інсульт, які потрібно зробити дії в разі цього стану і що сприяє виникненню гострого порушення кровопостачання головного мозку. Колишня керівниця МОЗ України зазначила, що інсульт може статися у будь-кого, у будь-який час і в будь-якому місці, і він є провідною причиною інвалідності в усьому світі та другою провідною причиною смерті.

В Україні щорічно стається 120-150 тисяч інсультів, але абсолютної більшості з них можна уникнути.

"Інсульт загрожує кожному. Протягом життя він відбудеться у кожного шостого з нас. Це вагома причина, щоб задуматися, як захистити себе та рідних", - пише Супрун.

Якщо нічого не робити, у близько 14,5 мільйонів людей у світі може статися інсульт, третина з них - зі смертельним результатом.

Супрун розповіла, як захиститися від інсульту (Фото: колаж РБК-Україна)

Інсульт - це гострий епізод недоліку кровообігу ділянки головного мозку.

Мозку для нормальної роботи, як і будь-якому іншому органу, необхідний кисень і поживні речовини, які транспортуються до нього через кров. Якщо постачання крові обмежується або припиняється, клітини мозку починають відмирати - близько 2 мільйонів нервових клітин в хвилину. Це може призвести до травми мозку, інвалідності та навіть смерті.

Існує два різновиди інсульту:

ішемічний - коли артерія, яка постачає кров у мозок, закупорюється тромбом або спазмується (становить близько 85% всіх випадків)

геморагічний - коли відбувається розрив мозкової артерії.

Які фактори підвищують ризик інсульту:

Супрун розповіла, що близько 90% всіх випадків інсультів зумовлені факторами ризику, на які ми можемо впливати.

"Ці фактори не можна ігнорувати - чим довше нічого не робити для профілактики, тим важчими будуть наслідки", - додала медик.

Ризик інсульту підвищують куріння, зловживання алкоголем, недостатня фізична активність (менше 150 хвилин на тиждень) та ожиріння.

Серед медичних проблем, що представляють загрозу, Супрун назвала підвищений кров'яний тиск (більше ніж 140/90 мм рт.ст. - головна загроза), цукровий діабет, миготлива аритмія (підвищує ризик інсульту в 5 разів) та високий рівень холестерину.

Враховуючи ці фактори, а також вік, можна визначити ймовірність інсульту протягом найближчих 5 або навіть 10 років.

Також розрахувати ризик інсульту можна самостійно за допомогою різних онлайн-інструментів та додатків (є спеціальні калькулятори Stroke Riskometer або QStroke), які можна завантажити на смартфон.

Супрун назвала симптоми інсульту і як його запобігти (Ілюстративне фото: pixabay.com/geralt)

"Якщо ризик інсульту чи інших судинних катастроф підвищений навіть помірно - це дуже вагома причина звернутися до свого сімейного лікаря чи терапевта. Лікар зможе вам надати поради щодо профілактики судинних хвороб, за потреби направить до кардіолога чи судинного невролога або на необхідні дослідження", - йдеться у публікації.

Супрун нагадала також про численні міфи щодо профілактики, лікування та реабілітації пацієнта. Наприклад, що для лікування потрібні тільки крапельниці, або що порушення через інсульт поступово самі зникнуть , або що після інсульту не можна займатися спортом. Однак ці переконання не зовсім вірні.

Симптоми інсульту:

Мова - раптове порушення мови або людина не може відповісти на запитання.

Очі - несподівана втрата зору або чіткого бачення одним або двома очима.

Запаморочення, втрата рівноваги або запаморочення в голові.

Ообличчя - поява асиметрії на обличчі під час мови.

Кінцівки - раптова слабкість або оніміння кінцівок.

Також іноді інсульт може проявитися тільки інтенсивним головним болем.

У разі виявлення хоча б одного такого симптому потрібно негайно викликати екстрену медичну допомогу, наголосила Супрун. Так, вкрай важливо якомога швидше звернутися по допомогу у разі інсульта - це невідкладний стан.

Уляна Супрун (Фото: РБК-Україна)

Екс-керівниця МОЗ розповіла, що в 2020 році в рамках програми медичних гарантій лікування гострого мозкового інсульту буде оплачувати Національна служба здоров'я України за підвищеним тарифом - 19,5 тисяч гривень.

Лікування інсульту - один із пріоритетних напрямків. Українці не платитимуть за лікування інсульту зі своєї кишені, за ці послуги вони вже сплатили своїми податками. Оплата за послуги надаватиметься за умови, якщо медзаклад буде відповідати вимогам НСЗУ.

Супрун розповіла, як захиститися від інсульту (Фото: facebook.com/ulanasuprun)