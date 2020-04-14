Як захистити від коронавіруса вхід в будинок: корисні поради

Коронавірус у світі інфікував більше одного мільйона чоловік. Кожного українця хвилює питання, що потрібно зробити, приходячи з вулиці, щоб убезпечити себе і своїх близьких від Covid-19. Німецькі вчені дали ряд порад, які допоможуть убезпечити будинок і не принести інфекцію.

Головна порада - це користуватися антиспетиком. Спочатку обробіть засобом руки, потім торкайтеся до дверної ручки.

Сумки і пакети з магазину кладіть тільки на підлогу, а не на стіл і стільці.

Коли заходите в квартиру - відразу намагайтеся зняти верхній одяг і не ходіть в ньому по кімнатах. Якщо є можливість, ці речі краще не заносити в будинок зовсім, або відразу ж виставляти і вивішувати туди, де багато сонця, повітря — на балконі, у дворі.

Одне з головних правил - завжди по приходу з вулиці мийте руки з милом. Робіть це дуже ретельно.

Упаковку від продуктів харчування або одягу обробіть антисептиком і тільки потім розбирайте і розкладайте.

Користуйтеся цими порадами і вони допоможуть вам вберегтися від інфекції.

Як ми раніше писали, терапевт і токсиколог назвав засіб для дезінфекції, яким можна обробляти будинок.