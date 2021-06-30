Захист від автохамів: у Києві мешканці багатоповерхівки вирішили боротися з "героями парковки" (фото)

У Києві в Дніпровському районі місцеві жителі вирішили боротися з водіями, які паркують автомобілі в зеленій зоні.
Про це повідомили в Telegram-каналі Київ Оперативний
Так, подія сталася у дворі житлового будинку, який розташований на вулиці Алішера Навої, 78. Люди встановили дерев'яні кілки в тих місцях, де колеса машин уже знищили газони.
"Той момент, коли ти вирішив, що ти є "господарем життя" та можеш постійно знищувати газон, ставлячи туди свій автомобіль. Але схоже, що не всі жителі розділили ці захоплення й хтось поставив кілочки", – йдеться в повідомленні.
Як відомо, приблизно за 100 метрів від будинку, на бульварі Перова є автостоянка.
У коментарях користувачі пишуть, що таких паркувальників у Києві багато. Однак пишуть, що такі методи не допоможуть, необхідно викликати інспектора з паркування.
Раніше ми повідомляли, що у Києві в рази злетить ціна на паркування.
Також у Києві "героїня паркування" залізла на евакуатор і відбивалася від поліції.