Захист від автохамів: у Києві мешканці багатоповерхівки вирішили боротися з "героями парковки" (фото)

Так, подія сталася у дворі житлового будинку, який розташований на вулиці Алішера Навої, 78. Люди встановили дерев'яні кілки в тих місцях, де колеса машин уже знищили газони.

"Той момент, коли ти вирішив, що ти є "господарем життя" та можеш постійно знищувати газон, ставлячи туди свій автомобіль. Але схоже, що не всі жителі розділили ці захоплення й хтось поставив кілочки", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, приблизно за 100 метрів від будинку, на бульварі Перова є автостоянка.

Фото: у Києві жителі багатоповерхівки борються з автомобілями, які припарковують на зеленій зоні (t.me/KyivOperativ)

У коментарях користувачі пишуть, що таких паркувальників у Києві багато. Однак пишуть, що такі методи не допоможуть, необхідно викликати інспектора з паркування.