Захищала й оберігала людей: у Києві від коронавірусу померла 21-річна волонтерка

В лікарні Києва померла 21-річна дівчина-волонтер Інна Волкова. Вона захворіла на коронавірус, і 20 жовтня померла у відділенні інтенсивної терапії та реанімації Київської лікарні №9.

Про трагічну втрату повідомили в пабліку Facebook Фундація Регіональних Ініціатив - ФРІ.

Там розповіли, що Інна була справжнім бійцем, адже з хворобою вона боролася протягом двох тижнів у реанімації. Але COVID-19 викликав у неї рідкісне аутоімунне захворювання Синдром Гієнна-Барре. Тіло дівчини відмовило, після чого її підключили до апарату ШВЛ.

Волонтер Інна Волкова померла від коронавірусу (фото: facebook.com/fri.com.ua)

"Інна була громадським діячем, активісткою і дуже щирою людиною. Вона допомагала, захищала й оберігала неймовірну масу людей. Сьогодні зупинилося велике любляче серце неймовірної дівчини", - йдеться в повідомленні.

Представник Української Гельсінської спілки з прав людини Марина Хромих у Facebook щиро шкодує, що таку чудову людину не вдалося врятувати.

Волонтерка Інна Волкова (фото: facebook.com/khromykh.maryna)

"Інна - чудова людина, яка несла у цей незрозумілий світ дуже багато добра і тепла. Пробач, що не вийшло допомогти. Зараз дуже хочеться вірити, що рай існує і ти в дорозі в кращий світ", - написала Кривих.

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