Захищав себе і матір від шести нападників: ветерану АТО інкримінують умисне вбивство

Як встановлено, близько опівночі, 2 травня, компанія з шести людей з сусіднього села Іванівка приїхала у Глещаву на дискотеку. За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, в клубі колишній військовий зробив їм зауваження через їх поведінку, викликавши у тих агресію і намір розібратися з місцевим жителем. Підозрюваний, щоб уникнути бійки, втік додому і закрився.

Однак дебошири прийшла вночі до нього у двір.

"Вони вирвали дверні ручки та вибили двері. На момент хуліганства в будинку разом з хлопцем була мама. Він злякався за неї", - йдеться в повідомленні.

Ветеран зателефонував на лінію "102" і повідомив, що в його будинок намагаються проникнути зловмисники. Після цього взяв ніж і вийшов до них. Під час бійки молодий чоловік випадково вдарив ножем одного з нападників. Потерпілий відбіг приблизно на 300 метрів і впав замертво - поранення виявилося смертельним.

У поліції розповіли, що підозрюваний у всьому зізнався. Купчак зазначив, що на момент бійки ветеран був тверезий.

"Хлопцеві оголосили підозру згідно зі статтею 118 КК. Суд обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Триває слідство", - кажуть правоохоронці.

Під Тернополем ветеран АТО вбив одного з шести нападників (фото: tp.npu.gov.ua)