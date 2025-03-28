Зарицкая из KAZKA похвасталась роскошной фигурой после похудения на 35 кг (фото)

Вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поразила своих поклонников невероятными изменениями во внешности. Певица похвасталась роскошной фигурой после того, как похудела на 35 кг.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

32-летняя певица поделилась новыми фото, на которых она появилась в стильном спортивном топе и леггинсах нежно-розового цвета.

Зарицкая продемонстрировала свою стройную фигуру, показав плоский живот и подтянутые ножки во время утренней тренировки.

Сразу бросается в глаза, как заметно она похудела и достигла еще лучших результатов в своей фигуре. Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

"Доброе утро. Йога и завтрак", - подписала селфи знаменитость.

К слову, ранее Александра рассказывала, что решила серьезно взяться за себя, когда ее вес составлял более 135 кг.

"Думала, когда стану такой (90-60-90 - ред.), стану счастливой и у меня все будет. Меня полюбил человек не супер худой, и я поняла, что это не потому что я была толстая, потому что я была конченая. Но это реально правда", - отметила она.

Со слов исполнительницы, самым большим толчком к принятию себя для нее стало участие в "Танцях із зірками". Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

Артистка начала следить за своим питанием и активно заниматься спортом.

Кроме того, она также делала специальные инъекции, которые расщепляют жировые клетки на определенных участках тела и лица.





Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

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