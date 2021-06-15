Дуже заразний і зі специфічними ознаками: вчений назвав симптоми коронавірусу Дельта

Штами коронавірусу поділили за новою класифікацією у кожного з них є свої відмінні риси. Індійський штам отримав назву Дельта і за словами вчених, у цього різновиду є свої небезпечні прояви.

За словами вченого, перші ознаки штаму Дельта нагадують звичайну застуду. Нездужання розвивається без різких стрибків і молоді люди не вважають себе сильно хворими. Вони продовжують відвідувати громадські місця і різні заходи, оскільки не розуміють, що хворі й дуже заразні.

Спектор зазначає, що найвідоміші симптоми коронавірусу, такі як жар, кашель і втрата запах або смаку, не завжди виражені при зараженні штамом Дельта. З початку травня він зі своєю командою вивчає симптоми у пацієнтів і зауважив, що вони відрізняються від тих, які були раніше. Лихоманка присутня досить часто, а ось втрата нюху і смаку тепер в список симптомів не входить.

Найвідоміші симптоми коронавірусу

Відчуття вимкнення

М'язові болі

Озноб

Втрата апетиту

Головний біль

Кашель

"Люди можуть думати, що у них просто сезонна застуда, але вони ще ходять на вечірки й можуть поширити хворобу. Суть в тому, що, якщо ви молоді, у вас все одно будуть більш легкі симптоми. Це може здатися просто сильною застудою або якимось кумедним почуттям "відсторонення" - залишайтеся вдома і пройдіть тест", - закликав професор.