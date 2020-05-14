Як не заразитися коронавірусом: три головних правила виходу з карантину

В Україні почали пом'якшувати карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. За даними МОЗ на 14 травня, кількість тих, хто переміг COVID-19 перевищила кількість нових інфікованих. За останню добу коронавірус був діагностований у 422 осіб, загальна кількість пацієнтів збільшилася до 16 847 осіб.

З 12 травня в Україні почали пом'якшувати карантинні обмеження, але медики нагадують, що захворювання не перестало циркулювати по країні. Через те, що тепер людям дозволили відвідувати різні заклади, гуляти в парках і виходити на роботу, потрібно обов'язково дотримуватися всіх правил безпеки, щоб не заразитися.

Відомий інфекціоніст, медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова розповіла в ефірі ТСН три головних правила, яких повинні дотримуватися українці після виходу з карантину.

Правило перше. Соціальна дистанція, якої потрібно дотримуватися абсолютно скрізь. У магазинах, аптеках, в будь-яких приміщеннях. Мінімальна відстань повинна бути 1,5-2 метра.

Правило друге. Якщо є мінімальні симптоми будь-якого захворювання, яке схоже на застуду – невисока температура, кашель, нежить, першіння в горлі, то виходити на роботу не можна. Бажано залишитися вдома, щоб не заразити інших людей і зв'язатися з сімейним лікарем.

Правило третє. Обов'язкова гігієна рук. Треба дуже серйозно ставитися до миття рук і за словами Булавінової, люди недостатньо добре їх миють.

Крім того, діти з мінімальними проявами застуди повинні залишатися вдома і не ходити в дитячий сад. Вони не входять в групу ризику, за словами інфекціоніста, але вони можуть бути заразні для інших дітей, а також для літніх людей з групи ризику.

"Навіть якщо вони не є небезпечними для інших дітей, вони можуть заразитися від іншої дитини та принести це додому, заразити бабусю і дідуся. А треба їх поберегти", - зазначила Булавінова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, які заборони скасують в Україні з 22 травня.