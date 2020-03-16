Як не заразитися коронавірусом: з'явилися нові рекомендації

Коронавірус в Україні і світі поширюється швидкими темпами. Жертвами COVID-19 вже стали тисячі людей. Тим часом МОЗ і ВООЗ дають рекомендації, як убезпечити себе від цієї страшної хвороби.

Також кожен день своїми порадами діляться відомі лікарі, зірки і блогери. Так, одна з найпопулярніших блогерів Олена Міро у своїй публікації зазначає, що при боротьбі та профілактиці коронавірусу, головне - "адекватно оцінювати те, що відбувається".

"Коронавірус - це головна на сьогодні проблема, що постала перед людством. Адекватна поведінка у зв'язку з цією загрозою полягає в тому, щоб не заразитися самим, дотримуючись елементарних заходів безпеки, і не заразити оточуючих, якщо ви раптом все-таки захворіли", - пише вона і дає свій список рекомендацій того, як убезпечити себе від COVID-19.

Після кожного відвідування громадського місця - душ. Приходьте додому - не лінуйтеся, мийтеся;

Руки мити кожні дві години. В крайньому випадку, просто обробити їх антисептиком;

Лице не чіпати ні за яких обставин;

Не палити з брудними руками. Намагайтеся також не їсти цукерки;

Самі брудні речі на світі - це не унітаз, а ваш смартфон і пістолет колонки на бензозаправці. Відповідно, на заправці не хапайте нічого без рукавичок, а смартфон обробляйте серветками і антисептиком раз в годину-дві і коли повернулися додому;

Крім брудних рук та обличчя, ворота будь-якої респіраторної інфекції - слизові носа і рота. Кожні дві години промивайте ніс Аквафором і полощіть рот яким-небудь Лістерином (щоб без спирту).

Ці прості заходи, впевнена блогер, вбережуть "не тільки від сезонних соплів, але з великою ймовірністю і від коронавіруса".

Нагадаємо, раніше відомий лікар розповів, як протистояти коронавірусу з допомогою фруктів і овочів.