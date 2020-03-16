Як не заразитися коронавірусом: з'явилися нові рекомендації

Блогер Олена Міро дала поради, як уникнути зараження коронавірусом
Коронавірус в Україні і світі поширюється швидкими темпами. Жертвами COVID-19 вже стали тисячі людей. Тим часом МОЗ і ВООЗ дають рекомендації, як убезпечити себе від цієї страшної хвороби.
Також кожен день своїми порадами діляться відомі лікарі, зірки і блогери. Так, одна з найпопулярніших блогерів Олена Міро у своїй публікації зазначає, що при боротьбі та профілактиці коронавірусу, головне - "адекватно оцінювати те, що відбувається".
"Коронавірус - це головна на сьогодні проблема, що постала перед людством. Адекватна поведінка у зв'язку з цією загрозою полягає в тому, щоб не заразитися самим, дотримуючись елементарних заходів безпеки, і не заразити оточуючих, якщо ви раптом все-таки захворіли", - пише вона і дає свій список рекомендацій того, як убезпечити себе від COVID-19.
Ці прості заходи, впевнена блогер, вбережуть "не тільки від сезонних соплів, але з великою ймовірністю і від коронавіруса".
Нагадаємо, раніше відомий лікар розповів, як протистояти коронавірусу з допомогою фруктів і овочів.