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Як не заразитися коронавірусом: названа нова безпечна дистанція

STYLERКоронавірус    01.04.2020 - 13:22
Як не заразитися коронавірусом: названа нова безпечна дистанція
Вчені назвали безпечну дистанцію, щоб не заразитися коронавірусом (Колаж РБК-Україна)

Коронавірусом можна заразитися з відстані 1,8 метра

Коронавірус в Україні інфікував вже понад 640 осіб, 17 з них померли. Українці все частіше замислюються, яка безпечна дистанція, щоб інфекція не передалася від людини до людини. У нових дослідженнях були сформульовані рекомендації, згідно з якими люди повинні стояти на відстані 1,8 метра один від одного, щоб уникнути поширення COVID-19.

Але з цим твердженням не згодні вчені Массачусетського технологічного інституту. Вони вважають, що реальна безпечну відстань фактично становить 8 метрів, пише USA Today.

Експерти Массачусетського технологічного інституту запевняють, що динаміка кашлю та чхання показала, що ці "видихи викликають утворення газоподібних хмар". Вони можуть доходити до 8 метрів.

До речі, експерти вказали на одну деталь. Справа в тому, що заходи із соціального дистанціювання, прийняті в даний час, засновані на моделі передачі хвороб, яку розробляли в 1930-их роках.

Зазначимо, що для того, щоб не заразитися коронавірусом уникайте масових скупчень людей, мийте руки з милом, не торкайтеся руками обличчя, у разі симптомів відразу ж зверніться до сімейного лікаря.

Як ми раніше писали, вчені з США повідомили дуже важливу новину про те, що вірус може передаватися від людини до людини за 48 годин до появи інфекції.

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