Як не заразитися коронавірусом через доставку продуктів

Коронавірус в Україні вже став причиною трьох смертей, 73 людини заразилися. Багато українців прийняли рішення залишатися вдома на період карантину, щоб убезпечити себе, оточуючих і зменшити ризик розповсюдження інфекції. Але що робити, коли продукти закінчилися, або ж вам потрібно докупити швидкопсувних продуктів, таких, як, хліб чи молоко?

У МОЗ розповіли, чи безпечна доставка продуктів і готової їжі додому, які заходи потрібно вжити, щоб убезпечити себе ще більше. А в Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) повідомили, як правильно організувати самоізоляцію.

Чи можна заразитися від онлайн-продуктів

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу розповів, що заразитися COVID-19 таким чином майже неможливо і це набагато безпечніше, ніж похід у магазин.

"Це неможливо, щоб упаковку онлайн-замовлень робила хвора людина, - заявив Ляшко. - Власник підприємства зобов'язаний контролювати своїх працівників. У разі появи у них симптомів - відсторонити від роботи і направити до лікаря".

Як правильно розпакувати продукти після доставки

Щоб убезпечити себе після доставки, потрібно:

перекласти продукти в домашню чисту тару,

упаковку викинути,

ретельно вимити руки з милом під проточною водою мінімум 45 секунд; антибактеріальне мило не використовувати.

Як правильно самоізолюватися і кому це потрібно зробити обов'язково

Самоізоляція означає уникнення близького контакту з іншими людьми. Винятком є лише звернення за медичною допомогою (тільки після консультації по телефону).

У ЦГЗ вважають, що самоізоляція потрібна:

для тих, хто очікує результати тесту на новий коронавірус;

для тих, хто близько контактував з особами, хворими COVID-19;

для тих, хто нещодавно повернувся з країн, де зафіксовано новий коронавірус (навіть якщо відсутні симптоми).

Скільки триває самоізоляція

Якщо вам рекомендував лікар або ви самостійно прийняли рішення про ізоляцію, вона повинна тривати не менше двох тижнів з дати початку випадку, який став причиною самоізоляції: подорож, контакт з хворим і так далі.

Як підготуватися до самоізоляції?

Спробуйте спланувати час самоізоляції так, щоб у вас не виникало необхідності виходити з дому або приймати відвідувачів. Поясніть це друзям і родичам, а також обговоріть можливість дистанційної роботи.

Збережіть контакти вашого лікаря і попередньо повідомте його про причини самоізоляції, а також виберіть контактну особу, до якої будете звертатися за допомогою.

Що робити, якщо проживаєте не одні?

Треба ізолюватися в окремій кімнаті, яка добре провітрюється. Якщо є можливість користуватися окремою ванною кімнатою та/або туалетом, а також готувати їжу і харчуватися окремо - зробіть це.

Не забувайте про регулярне миття рук з милом, прибирання, у тому числі вологе прибирання поверхонь, гігієну кашлю, використання одноразових серветок і хустинок. Під час необхідних контактів з людьми завжди надягайте медичну маску і викидайте її після використання або забруднення.

Як організувати доставку харчових продуктів?

Спробуйте мінімізувати походи в магазин. Якщо є можливість, попросіть друзів або родичів доставляти вам продукти харчування і необхідні покупки до вхідних дверей або користуйтеся послугами доставки за дистанційною оплатою.

Що робити, якщо вам необхідно залишити житло?

Якщо виникла необхідність покинути місце самоізоляції - одягайте маску і мінімізуйте контакти з людьми. Користуйтеся антисептиком для рук і дотримуйтесь гігієни кашлю.

Що робити якщо у вас з'явилися симптоми?

Якщо під час самоізоляції у вас з'явилися симптоми COVID-19: кашель, утруднене дихання, підвищена температура тощо - негайно зверніться за медичною допомогою і повідомте про свою історію подорожей і можливі контакти з особами, хворими на гострі вірусні захворювання.

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