Зараження коронавірусом під Києвом: перша жертва COVID-19 з'явилася на початку квітня

Коронавірус в Україні діагностований у 6125 людини. За даними на 21 квітня, від COVID-19 помер вже 161 пацієнт. Масштабний спалах коронавірусу зафіксували у Вишневому Київської області. За даними в. о. голови Київської ОДА Владислава Володіна, в гуртожитку виявили 37 осіб з коронавірусом, в тому числі й двох дітей. Відомо, що дві людини з цього будинку у Вишневому вже померли від COVID-19.

За словами Володіна, гуртожиток знаходиться у приватній власності та проживає в будівлі не менше 300 осіб. Точна кількість жителів на цей момент уточнюється.

Всім мешканцям гуртожитку без винятку роблять ПЛР-тести. В будинку запроваджено режим особливого пересування, навколо будинку виставлена охорона. Організована доставка продовольства, ліків та засобів особистої гігієни. У Києво-Святошинської лікарні звільнили 65 місць для хворих. Після проведення тестів, в будинку проведуть дезінфекцію і місцева влада не виключає, що в даному гуртожитку зроблять обсерватор.

У Вишневому Київської області зафіксована масовий спалах коронавірусу

Як повідомляє видання Strana, журналістам вдалося поспілкуватися з працівницею цього гуртожитку, яку викликали для проходження тесту. Жінка повідомила, що на початку квітня одна з мешканок будинку померла від коронавірусу. При цьому в будинку не встановлювали ніяких обмежень та не дотримувалися карантинних заходів, спокійно робили візити один до одного і навіть приводили до себе друзів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Чернівцях загинули два молодих брата, 19 і 25 років. За попередніми даними, у молодих людей був коронавірус.