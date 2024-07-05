Сейчас - сезон! Этот чудо-продукт улучшит работу сердца и мозга

Какой фрукт нужно есть каждый день

"Чернику рекламируют как некий суперпродукт, который мы должны потреблять ежедневно. Я должна сказать, что доказательства действительно убедительны, что черника - отличный фрукт, который можно добавить в свой ежедневный рацион", - сказала эксперт.

Но важно помнить, что питание должно быть разнообразным, поэтому наслаждайтесь черникой, но убедитесь, что это не единственный фрукт, который вы едите.

Вот лишь некоторые преимущества черники: