Як заробити під час карантину: найкращі ідеї

Як заробити на карантині (колаж: РБК-Україна)

Під час карантину українці можуть заробити

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, та продовжено поки що до 24 квітня. У зв'язку зі сформованою ситуацією деякі українці тимчасово втратили свій заробіток, але є кілька способів, як можна заробити.

Поки всі сидять вдома на карантині можна зайнятися справою, яка принесе додаткові гроші. Можливо вони не будуть дуже великими, але допоможуть протриматися в непростий час.

Пошиття масок

Маски – це те, що зараз активно купують. У аптеках масок не вистачає, і люди шукають їх в інтернеті. Крім того, є багато тих, хто не хоче вдягати звичайні медичні маски, і вони шукають щось ексклюзивне.

Тому, якщо ви вмієте шити, то можна не погано заробити на продажу своїх масок. Замовити всі необхідні матеріали для цього можна в онлайні. При цьому можна шити як одноразові, так і багаторазові маски, і продавати їх в інтернеті.

Таксі

Це рішення підійде для тих, у кого є автомобіль і він стоїть без діла в умовах карантину. Громадський транспорт зараз працює в обмеженому режимі, тому багато українців користуються послугами таксі.

Ви можете зв'язатися з однією з компаній, які займаються перевезенням пасажирів, і стати водієм.

Написання текстів

Писати тексти, можна з дому, так як ця робота не вимагає присутності в офісі, і під час карантину це теж непогана можливість заробити гроші. Все що потрібно мати – це комп'ютер, інтернет, ну і вміння добре писати текст.

Пропозиції від роботодавців можна знайти на сервісах для пошуку роботи, а також у соцмережах. Але треба бути обережними, щоб не потрапити на шахраїв, і гарантовано отримати оплату за свою працю.

Переклад

Якщо ви непогано знаєте яку-небудь іноземну мову і у вас є комп'ютер та інтернет, то можете звернути увагу на такий вид заробітку, який буде залежати від обсягу роботи, мови і складності тексту.

Фото або відеообробка

Якщо ви вмієте користуватися різними програми для обробки фото і відео, тоді можете робити це вдома для інших людей, або компаній. Таким чином ви отримаєте додаткові кошти.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що через зростання зараження коронавірусом, говорити про закінчення карантину 24 квітня недоцільно.