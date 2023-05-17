RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ZARA в Киеве скоро откроется: появилось видео из магазина

Магазины ZARA могут скоро открыться в столице (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Магазины ZARA могут в скором времени открыть в Киеве. В сети опубликовали видео из одного из столичных магазинов, где, вероятно, ведутся подготовительные работы.

Об этом сообщили столичные каналы Telegram.

Что известно об открытии магазинов Zara

"Zara готовится к открытию в Киеве. В одном из столичных ТРЦ заметили свет в помещении магазина. Также компания связывается с бывшими работниками по возобновлению работы", - говорится в сообщении.

Известно, что этот магазин бренда находится в ТРЦ Respublika.

Напомним, испанский ритейл-гигант Inditex Group, которому принадлежат популярные бренды Zara, Bershka, Stradivarius, P&B, Massimo Dutti, приостановил свою работу в Украине с началом полномасштабной войны.

Свое решение руководство группы компаний объясняло тем, что самым высоким приоритетом для них является безопасность их коллег и клиентов. Также они отметили, что будут следить за развитием событий в Украине, чтобы понимать, когда смогут вернуться на наш рынок.

До 24 февраля 2022 года в Украине работало 65 магазинов Inditex - в 8 городах. С начала войны все магазины прекратили свою работу. Крупнейший магазин бренда Zara находился в Киеве - там в декабре даже сняли вывеску.

Отметим также, что компания, владеющая магазинами Zara, продает свой бизнес в России и уже получила соответствующие разрешения на это.

Читайте также о том, когда Inditex Group может вернуться в Украину - названы ориентировочные сроки.

Ранее мы писали о том, что еще одна крупная международная группа компаний планирует покинуть рынок России.

Читайте РБК-Украина в Google News
магазинибрендиZara