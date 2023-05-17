ZARA в Киеве скоро откроется: появилось видео из магазина
Магазины ZARA могут в скором времени открыть в Киеве. В сети опубликовали видео из одного из столичных магазинов, где, вероятно, ведутся подготовительные работы.
Об этом сообщили столичные каналы Telegram.
Что известно об открытии магазинов Zara
"Zara готовится к открытию в Киеве. В одном из столичных ТРЦ заметили свет в помещении магазина. Также компания связывается с бывшими работниками по возобновлению работы", - говорится в сообщении.
Известно, что этот магазин бренда находится в ТРЦ Respublika.
Напомним, испанский ритейл-гигант Inditex Group, которому принадлежат популярные бренды Zara, Bershka, Stradivarius, P&B, Massimo Dutti, приостановил свою работу в Украине с началом полномасштабной войны.
Свое решение руководство группы компаний объясняло тем, что самым высоким приоритетом для них является безопасность их коллег и клиентов. Также они отметили, что будут следить за развитием событий в Украине, чтобы понимать, когда смогут вернуться на наш рынок.
До 24 февраля 2022 года в Украине работало 65 магазинов Inditex - в 8 городах. С начала войны все магазины прекратили свою работу. Крупнейший магазин бренда Zara находился в Киеве - там в декабре даже сняли вывеску.
Отметим также, что компания, владеющая магазинами Zara, продает свой бизнес в России и уже получила соответствующие разрешения на это.
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