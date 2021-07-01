Запуск ринку землі, COVID-паспорти, нові тарифи та соцвиплати: що зміниться з 1 липня

Прожитковий мінімум і соцвиплати

В Україні з 1 липня розмір прожиткового мінімуму зросте на 4,8%, і становитиме 2 294 гривні. Зважаючи на зміни перерахують ряд соціальних виплат, а також очікується індексація пенсій для деяких категорій громадян.

Так, тепер прожиткова мінімалка складатиме:

для працездатних 2 379 гривень

для дітей до 6 років - 2 013 гривень

для дітей від 6 до 18 років - 2 510 гривень

для тих, хто втратив працездатність - 1 854 гривень.

Максимальна соцдопомога по безробіттю зросте до 9 516 гривень.

Буде збільшено мінімальний розмір пенсії за віком та для громадян з інвалідністю - до 1 854 гривень.

Допомога по вагітності та пологах з 1 липня становитиме близько 595 гривень.

Допомога на дітей одиноким матерям тепер складуть:

на дітей до 6 років - 2 013 гривень

на дітей від 6 до 18 років - 2 510 гривень

на дітей від 18 до 23 років - 2 379 гривень

Ринок землі

З 1 липня скасовується мораторій на продаж сільгоспземлі, крім земель держвласності. Так, відтепер можна буде продавати землю громадянам України, фізособам, але не більше ніж 100 га в одні руки (до цього закон дозволяв продавати ділянки землі тільки до 2 га).

При здійсненні операції з купівлі земельних ділянок джерела походження коштів повинні бути документально підтверджені.

Забороняється купувати землю:

іноземцям до вирішення референдуму;

державні та комунальні землі продавати не можна;

забороняється продаж землі ближче ніж 50 км до держкордону;

продавати землю росіянам і представникам терористів;

продавати землю компаніям-офшорам.

Компанії зможуть купувати землю тільки починаючи з січня 2024 року, але не більше ніж 10 тисяч га.

Банк може отримати землю у власність тільки як заставне майно і повинен продати за 2 роки.

Запуск COVID-паспортів

З 1 липня в Україні розпочнеться бета-тестування COVID-сертифіката, який буде використовуватися для поїздок до країн Євросоюзу та інших (без здачі ПЛР-тесту або проходження самоізоляції). Взяти участь у бета-тесті може кожен бажаючий, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19 на території України.

Дійсність цього електронного документа в "Дія" можна буде перевірити через QR-код.

Тарифи на газ

Газопостачальні компанії вже оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення. Хоча в липні ціни зросли, але річні тарифні плани не змінилися.

Тепер вартість одного кубометра газу для громадян складе від 7,99 до 15,50 гривень.

Так, наприклад, "Нафтогаз України" встановила місячний тариф на липень на рівні 13,13 гривні.

У липні базові річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 гривень за кубометр.

Мовний закон

16 липня запрацюють нові статті закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Так, для державних службовців передбачатимуться іспити на знання української мови. Також перевірятимуть і претендентів на отримання українського громадянства.

За результатами проходження тестів можна буде отримати сертифікат, термін дії якого - безстроковий.

Якщо претендент не набере певної кількості балів, можна буде перездати іспит.

Крім того, розважальні заходи та іноземні фільми повинні виконуватися державною мовою - українською.

Також частка книг українською у продажу в кожному книжковому магазині або іншому закладі не повинна бути менше ніж 50%.