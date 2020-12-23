Все для залякування людей: український лікар розвіяв фейки про мутації коронавірусу

Відомий український лікар Тарас Жиравецький розвінчав деякі фейки, які з'явилися після інформації про мутацію коронавірусу. Як відомо, Британія закрила зараз всі кордони і побоюється, що новий штам може швидко пошириться по сусіднім країнам. Медик записав на своїй сторінці в Facebook відео, де чітко дав відповіді на популярні питання про новий штам.

"По-перше, це фейк, що новий штам небезпечний для дітей. Жодної підтвердженої інформації з цього приводу немає", - сказав Жиравецький.

Також лікар зазначив, що не розуміє, чому є такі відмінності в статистиці захворювань у різних країнах. Наприклад, в Індії дуже малий приріст хворих і летальних випадків. В той час, як у США та Британії щодня фіксують дуже багато нових випадків захворювань коронавірусом.

Жиравецький повідомив, що британські вчені провели дослідження і прийшли до висновку, що новий штам дуже швидко передається від людини до людини.

"Це означає, що більше людей можуть заражатися коронавірусом, але в даній ситуації ми й так бачимо, що люди швидко інфікуються. Тестування не змінюється, ті ж самі тести залишаються. Немає жодних гарантій, що новий штам не буде заражати вже перехворівших коронавірусом людей", - зазначив лікар.

Жиравецький нагадав, що новий штам коронавірусу не переноситься людиною важче, ніж його попередник.

Тарас Жиравецький розвінчав міфи про новий штам коронавірусу

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