Заборонила гуляти: під Сумами дівчинка-підліток накинулася на матір

В Сумській області 13-річна дівчинка так образилася на маму, що накинувся на неї з ножем. Конфлікт стався через те, що мама заборонила їй йти на прогулянку з друзями.

Як повідомили в поліції Сумської області, в чергову частину Кролевця надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги про неадекватного підлітка. Медики розповіли, що 13-річна дівчинка завдала ножем тілесні ушкодження своїй матері.

Постраждалу жінку госпіталізували в лікарню з проникаючою колото-різаною раною передньої черевної стінки та різаними ранами передпліччя.

Як розповіла дівчинка, вона дуже сильно образилася на маму за те, що та заборонила їй йти з друзями на прогулянку.

"Попередньо встановлено, що агресію у дівчинки викликала заборона матері піти на прогулянку в місто з друзями. В даний час з дівчинкою працюють педагоги, медики та психологи. Лікарі надали жінці необхідну допомогу, зараз її життю нічого не загрожує", - розповів деталі начальник Кролевецького відділення поліції Андрій Малюшин.

Поліція відкрила по даному випадку кримінальне провадження, триває розслідування. Дівчинка знаходиться під наглядом психологів.