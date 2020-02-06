ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заборонила гуляти: під Сумами дівчинка-підліток накинулася на матір

STYLERЖиття    06.02.2020 - 09:13
Заборонила гуляти: під Сумами дівчинка-підліток накинулася на матір
Під Сумами підліток накинулася на матір (Колаж РБК-Україна)

Підліток із Сумської області сильно образилася на рідну матір

В Сумській області 13-річна дівчинка так образилася на маму, що накинувся на неї з ножем. Конфлікт стався через те, що мама заборонила їй йти на прогулянку з друзями.

Як повідомили в поліції Сумської області, в чергову частину Кролевця надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги про неадекватного підлітка. Медики розповіли, що 13-річна дівчинка завдала ножем тілесні ушкодження своїй матері.

Постраждалу жінку госпіталізували в лікарню з проникаючою колото-різаною раною передньої черевної стінки та різаними ранами передпліччя.

Як розповіла дівчинка, вона дуже сильно образилася на маму за те, що та заборонила їй йти з друзями на прогулянку.

"Попередньо встановлено, що агресію у дівчинки викликала заборона матері піти на прогулянку в місто з друзями. В даний час з дівчинкою працюють педагоги, медики та психологи. Лікарі надали жінці необхідну допомогу, зараз її життю нічого не загрожує", - розповів деталі начальник Кролевецького відділення поліції Андрій Малюшин.

Поліція відкрила по даному випадку кримінальне провадження, триває розслідування. Дівчинка знаходиться під наглядом психологів.

Переплутав зупинку: у Запоріжжі батько кинув дитину в автобусі У Дніпрі загинула 17-річна дівчина через експерименти з петардами
Новини України происшествиеподростокнож
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся