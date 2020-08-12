Під Запоріжжям шкуродерку, яка знімала відео на продаж, спіткала розплата

У Запорізькій області шкуродерку Христину, яка оголювалася і на камеру знущалася над тваринами, спіткала розплата. Дівчину нарешті взяли під варту за рішенням суду.

Відзначимо, що після проведених обшуків і допитів на початку серпня Христину відпустили, мотивуючи це проведенням експертиз. Тепер же в Нацполіції повідомили, що дівчина все ж затримана.

Правоохоронці з'ясували, що мешканка села Вільнокур'янівське знімала відеоролики порнографічного характеру, а також відео зі сценами знущань над тваринами.

Один такий відеоматеріал коштував близько 2 тисяч гривень. Їх вона продавала на тематичних форумах. Крім того, встановлено, що відео вона знімала також "під замовлення".

24-річна шкуродерка Христина із Запорізької області (фото: Це Запоріжжя)

Шкуродерці пред'явили звинувачення по ч. 2 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України. Тепер їй загрожує до 8 років в'язниці.

Згідно з повідомленням Telegram-каналу Це Запоріжжя, Вільнянський районний суд обрав шкуродерці запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Цікаво, що сама Христина на одному з допитів крізь сльози доводила, що вона теж жертва. Мовляв, батьки били, з дому вигнали, а сімейна пара прихистила, а потім змушувала таким чином на них працювати.

Відзначимо, що буквально напередодні 52-річного організатора банди шкуродерів жорстоко побили, а будинок, де відбувалися садистські зйомки, спалили. Люди сильно обурені, що шкуродери досі були на волі.