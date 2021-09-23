Під Запоріжжям шкуродер отримав реальний термін 3 роки

В ході розгляду було встановлено, що протягом двох років 25-річна жінка та її 52-річний співмешканець - обидва жителі Вільнянського району - знімали фото і відео порнографічного характеру за участю тварин, а потім такий контент поширювали в інтернеті.

"Найбільш широкого розголосу дії обвинуваченої набули після того, як остання зняла на відео та виклала до соцмереж жорстоке знущання над котом, унаслідок якого настала загибель тварини", - йдеться в публікації.

Стосовно фігурантів, що проходять у справі шкуродерів і розповсюджувачів порноконтенту, були розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 301 та ч. 3 ст. 299 КК.

Суд засудив жінку до 5 років 6 місяців позбавлення волі, а чоловік отримав покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, при цьому йому встановили випробувальний термін 3 роки. Також обвинувачених позбавили права займатися діяльністю, пов'язаною з виготовленням і реалізацією фото і відеопродукції на 3 роки.

Таке покарання стосовно підсудного про умовний термін прокурор вважав недостатнім, і подав апеляційну скаргу на вердикт.

"Суд апеляційної інстанції урахував доводи прокурора та ухвалив новий вирок, за яким чоловіка засуджено до реального терміну покарання – 3 роки позбавлення волі у місцях несвободи. Раніше призначене обвинуваченій покарання залишено без змін", - передали в прокуратурі.