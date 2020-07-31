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Під Запоріжжям дитина загинула через пральну машину: подробиці трагедії

Запоріжжя, П'ятниця 31 липня 2020 12:21
Під Запоріжжям дитина загинула через пральну машину: подробиці трагедії
Під Запоріжжям дитина загинула через пральну машину (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Запорізькій області сталася трагедія з 7-річним хлопчиком через пральну машину

У Запорізькій області дитина загинула через несправну пральну машину. Трагедія з семирічним хлопчиком сталася 30 липня в одному з сіл Оріхівського району.

Хлопчик знаходився вдома без нагляду батьків. Дитина доторкнулася до електронагрівача, який був встановлений в саморобній пральній машині, повідомляє пресслужба Національної поліції Запорізької області.

"Попередньо було встановлено, що 7-річний хлопчик, коли поруч не було батьків, доторкнувся до електронагрівача, встановленого в саморобній пральній машині", - розповіли в поліції.

Під Запоріжжям дитина загинула через пральну машину: подробиці трагедії

Та сама пральна машина, через яку загинула дитина (фото: zp.npu.gov.ua)

Правоохоронці з'ясовують деталі трагедії, відкрито кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Крім того, зараз вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

Раніше ми писали, що у Конотопі помер 10-річний хлопчик, якого рік тому збила машина поліції.

Також повідомлялося, що з'явилися нові подробиці й розбіжності у справі про смерть 3-річного сина політв'язня в Криму.

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