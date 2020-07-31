Під Запоріжжям дитина загинула через пральну машину: подробиці трагедії

Під Запоріжжям дитина загинула через пральну машину (колаж: РБК-Україна)

У Запорізькій області сталася трагедія з 7-річним хлопчиком через пральну машину

У Запорізькій області дитина загинула через несправну пральну машину. Трагедія з семирічним хлопчиком сталася 30 липня в одному з сіл Оріхівського району.

Хлопчик знаходився вдома без нагляду батьків. Дитина доторкнулася до електронагрівача, який був встановлений в саморобній пральній машині, повідомляє пресслужба Національної поліції Запорізької області.

"Попередньо було встановлено, що 7-річний хлопчик, коли поруч не було батьків, доторкнувся до електронагрівача, встановленого в саморобній пральній машині", - розповіли в поліції.

Та сама пральна машина, через яку загинула дитина (фото: zp.npu.gov.ua)

Правоохоронці з'ясовують деталі трагедії, відкрито кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Крім того, зараз вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

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