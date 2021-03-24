Під Запоріжжям підліток на камеру побив однолітка: стрибав зверху і бив ногами

Хлопець жорстоко бив лежачу дитини, завдаючи удари по всьому тілу, зокрема, по голові.

"Учень 10 класу на камеру жорстоко б'є когось у гуртожитку Оріхівського коледжу. Пізніше дізнаємося подробиці", — підписали відео автори.

Користувачі мережі шоковані побаченим. Обох хлопців впізнали. Їм по 16 років. Нападника звуть Іван. Повідомляється, що постраждалий звернувся за допомогою до медиків.

"Дитина в лікарні, з понівеченим обличчям. Батьки подали заяву в поліцію", - написали під відео в соцмережі, яке потім видалили.

В Оріхівському районному відділенні поліції факт побиття підлітка підтвердили. У правоохоронних органах повідомили, що учасників конфлікту встановили, а батьки постраждалого хлопця написали заяву в поліцію.

Відео можна подивитися за посиланням. Обережно, ролик містить сцени насильства.