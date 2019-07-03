Під Запоріжжям хлопець спалив свою дівчину, перехожий просто знімав на відео

Під Запоріжжям 28-річний чоловік підпалив свою дівчину прямо на вулиці. Жахлива подія сталася в Бабурці ввечері 2 червня. Один з перехожих зняв жахливі кадри на мобільний телефон, не "відволікаючись" на надання допомоги (попереджаємо, відео містить нецензурні вирази). Ролик був опублікований в мережі та викликав шквал гнівних коментарів.

Дівчина отримала 90% опіків тіла 2-3 ступеня. Її госпіталізували на "швидкій" у опіковий центр міської лікарні №5. Туди ж доставили й її хлопця з опіками кистей і пальців - травми він отримав, коли підпалював кохану, передає місцеве видання "Времени новостей" із посиланням на голову Незалежної профспілки працівників швидкої медичної допомоги Запоріжжя Анатолія Сидоренка.

У Бабурці чоловік підпалив дівчину після сварки (Фото: скріншот)

Зазначається, що до НП призвела сварка між парою, після якої чоловік прямо на вулиці Лахтинській облив бензином і підпалив дівчину.

Під Запоріжжям чоловік підпалив свою дівчину прямо на вулиці (Відео: instagram.com/its_zp)

Треба сказати, що користувачі мережі після публікації шокуючого відео в місцевому паблику були ошелешені діями "оператора", який знімав палаючу людину і не робив спроб втрутитися та загасити полум'я. Такий вчинок назвали краєм цинізму. Також звучать слова співчуття рідним дівчини.

Урод! Його теж потрібно спалити, а не саджати в тюрму! Собаці собача смерть!

Бабурка не дивує. Я б сказав, що класика Бабурки.

Кожен день щось трапляється;

Оператор "міць" прям: "людина горить", а допомогти ні? Дійсно, куди котиться цей світ? Просто жесть... Співчуваю рідним...

Як рука піднялася знімати, а не рятувати?! Автор ролика не далеко пішов від злочинця, який це скоїв...

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Яка мерзота, замість того, щоб гасити і хоч якось допомогти людині, виклала це в Інсті - мережі для фітоняшек та "качок". Це вже край цинізму. У нас люди вибухають, ґвалтуються, живцем горять на вулицях, а ми селфімся на тлі трагедії та відосики сенсаційні викладаємо. А чого ж ти, тварина безмозка, не заселфілася із обвугленою дівчиною? Потім підписав під фоточкою : "Я в Луганді "смажу" молоденьких зулусок".

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Нагадаємо, що раніше Бабурка під Запоріжжям опинилася в центрі скандалу після того, як біля цього населеного пункту невідомі закидали камінням вагони поїзда Запоріжжя-Київ.

Як повідомлялося раніше, у травні в Закарпатській області в селі Косине чоловік облив себе, будинок і автомобіль бензином і підпалив. Його госпіталізували у важкому стані. Також при пожежі постраждала 19-річна дочка палія. Пізніше стало відомо, що чоловік помер, а трагедія розгорнулася на другий день весілля його доньки.