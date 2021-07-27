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Під Запоріжжям мати тягала маленьку дівчинку за вуха і не пускала в туалет: "с*и тут" (відео)

Автор: Володимир Костирін

Під Запоріжжям в місті Оріхів жінка голосно кричала на маленьку дівчинку і погрожувала, що віддасть в інтернат, тягала за вуха і не пускала в туалет. Таке грубе ставлення до дитини з боку матері люди у вівторок, 27 липня, спостерігали в паспортному столі, і зняли на відео те, що відбувається.

Про це йдеться в повідомленні пабліку "Оріхів сьогодні" в Instagram.

Також в мережі опубліковані відповідні кадри.

Як видно на ролику, присутні не втручалися в такий "виховний процес", який жінка демонструвала в черзі, і ніхто не зробив їй зауваження за знущання з дитини.

"Мало того, що вона тягала дівчинку за вуха, вона не давала їй попити, а коли дитина просилася в туалет, кричала: "с*и тут". Погрожувала їй, що "дасть по голові". Дівчинку обіцяла віддати в інтернат, і ніби як картала її за те, що забрала з дитбудинку", - йдеться в публікації.

Також обурені користувачі мережі пишуть, що дівчинка виглядає заляканою і недоглянутою. Крім того, в коментах вказують на непідтверджені дані про те, що мадам нібито "вже прославилася на шоу "Говорить Україна", де у неї відбирали дітей".

Відео: під Запоріжжям жінка знущалася з маленької доньки у людей на очах

Жінка знущалася над маленькою дитиною в паспортному столі в Оріхові (фото: instagram.com/orekhov_segodnya)

У коментарях багато хто визнає, що поведінка жінки та її ставлення до дитини шокує, але також неприємно вражає реакція - точніше, її повна відсутність - свідків інциденту. Також пишуть, що у "героїні" відео дійсно раніше соціальні служби забирали дітей.

  • У неї дійсно відбирали вже дітей, я була волонтером, вона приходила до міськради, хотіла забрати їх з притулку. Мабуть, віддали.
  • А чому ніхто в поліцію не звернулися, поруч же. Всі сидять, всіх все влаштовує
  • Все більше вражає народ - сидіти, спостерігати, як відкрито знущаються над дитиною, і просто мовчати. Гідно, одначе!
  • Над нею б так познущатися, як вона над своїм чадом
  • Чому всі сидять мовчки?
  • А так складно зробити їй зауваження, люди просто стоять, а потім в Інтернеті обурюються...
  • Куди дивляться соцслужби, я не розумію, якщо вона на людях так знущається над дитиною, уявіть, що вона робить з нею вдома...

Як повідомлялося раніше, під Одесою жінка кинула однорічну дитину в соцслужбі через кредит на відпочинок.

Також ми писали про те, що в Кривому Розі 7-річного хлопчика вітчим тримав на ланцюгу і бив.

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