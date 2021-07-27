Під Запоріжжям мати тягала маленьку дівчинку за вуха і не пускала в туалет: "с*и тут" (відео)

Під Запоріжжям в місті Оріхів жінка голосно кричала на маленьку дівчинку і погрожувала, що віддасть в інтернат, тягала за вуха і не пускала в туалет. Таке грубе ставлення до дитини з боку матері люди у вівторок, 27 липня, спостерігали в паспортному столі, і зняли на відео те, що відбувається.

Про це йдеться в повідомленні пабліку "Оріхів сьогодні" в Instagram .

Також в мережі опубліковані відповідні кадри.

Як видно на ролику, присутні не втручалися в такий "виховний процес", який жінка демонструвала в черзі, і ніхто не зробив їй зауваження за знущання з дитини.

"Мало того, що вона тягала дівчинку за вуха, вона не давала їй попити, а коли дитина просилася в туалет, кричала: "с*и тут". Погрожувала їй, що "дасть по голові". Дівчинку обіцяла віддати в інтернат, і ніби як картала її за те, що забрала з дитбудинку", - йдеться в публікації.

Також обурені користувачі мережі пишуть, що дівчинка виглядає заляканою і недоглянутою. Крім того, в коментах вказують на непідтверджені дані про те, що мадам нібито "вже прославилася на шоу "Говорить Україна", де у неї відбирали дітей".

Відео: під Запоріжжям жінка знущалася з маленької доньки у людей на очах

Жінка знущалася над маленькою дитиною в паспортному столі в Оріхові (фото: instagram.com/orekhov_segodnya)

У коментарях багато хто визнає, що поведінка жінки та її ставлення до дитини шокує, але також неприємно вражає реакція - точніше, її повна відсутність - свідків інциденту. Також пишуть, що у "героїні" відео дійсно раніше соціальні служби забирали дітей.