Під Запоріжжям хворих на COVID-19 лікують хірурги, педіатри та гінекологи: що сталося

Так, у Мелітополі працюють ковідні шпиталі на базі оновленої інфекційної лікарні, у дитячому санаторії, у гінекологічному корпусі та у колишньому інфекційному відділенні ЦРЛ. Тому у зв'язку із величезним навантаженням на лікарів, ковідні шпиталі посилити лікарями інших спеціальностей.

За словами директора ТМО "Багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Лариси Саприкіної, медики у лікарнях вже працюють на знос і потрібної кількості інфекціоністів у місті немає.

"У нашому місті їх лише 10. Тому ми запросили працювати в шпиталі лікарів інших спеціальностей, щоб допомогти колегам впоратися зі складною епідситуацією. Так, були залучені терапевти, пульмонологи, ендокринологи, педіатри, кардіологи, ЛОР-лікарі та хірургічна служба, реаніматологи, лікарі-інтерни", - розповіла директорка.

Загалом у шпиталях працюють 54 лікарі.

Окрім того, на чергування у ковід-відділення виходять представники адміністрації місцевих лікарень.