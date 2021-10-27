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Під Запоріжжям хворих на COVID-19 лікують хірурги, педіатри та гінекологи: що сталося

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Мелітополь, Середа 27 жовтня 2021 17:58
Під Запоріжжям хворих на COVID-19 лікують хірурги, педіатри та гінекологи: що сталося У Мелітополі ковід-хворих лікують медики з інших спеціальностей (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Мелітополі Запорізької області виникла складна ситуація з розповсюдженням коронавірусу. Тому на допомогу ковідним шпиталям прийшли ЛОРи, гінекологи та кардіологи.

Про це повідомляється на сайті Мелітопольської міської ради.

Так, у Мелітополі працюють ковідні шпиталі на базі оновленої інфекційної лікарні, у дитячому санаторії, у гінекологічному корпусі та у колишньому інфекційному відділенні ЦРЛ. Тому у зв'язку із величезним навантаженням на лікарів, ковідні шпиталі посилити лікарями інших спеціальностей.

За словами директора ТМО "Багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Лариси Саприкіної, медики у лікарнях вже працюють на знос і потрібної кількості інфекціоністів у місті немає.

"У нашому місті їх лише 10. Тому ми запросили працювати в шпиталі лікарів інших спеціальностей, щоб допомогти колегам впоратися зі складною епідситуацією. Так, були залучені терапевти, пульмонологи, ендокринологи, педіатри, кардіологи, ЛОР-лікарі та хірургічна служба, реаніматологи, лікарі-інтерни", - розповіла директорка.

Загалом у шпиталях працюють 54 лікарі.

Окрім того, на чергування у ковід-відділення виходять представники адміністрації місцевих лікарень.

Раніше ми повідомляли, що під Львовом від коронавірусу в один день померло подружжя.

Також ми писали, що у Маріуполі в туалет пускають тільки вакцинованих.

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