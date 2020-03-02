Під Запоріжжям археологи виявили унікальну знахідку (фото)

У Запорізькій області археологи розкопали залишки Торгових рядів стародавнього міста. Це сталося під час проведення робіт з реконструкції скверу Піонерів. Про це повідомили на Facebook-сторінці департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

Також на сторінці оприлюднили знімки розкопок.

Торгові ряди на Базарній площі Старого Олександрівська розташовувалися на місці сучасного скверу Піонерів в 1874-1905 і 1911-1943 роках. Будучи архітектурною домінантою центральної частини Старого Олександрівська, Торгові ряди мали три паралельних ряди лавок, обмежених проспектом Соборним, вулицями Благовіщенській, Поштового та Базарної і були зруйновані під час визволення Запоріжжя в 1943 році.

До речі, під час проведення робіт з реконструкції елементів благоустрою скверу Піонерів були виявлені цегляні і гранітні сходи до лавки Нижнього Гостиного ряду Торгових рядів, який перебував за сучасною вул. Поштової. Лавка в 1917-1918 років належала Олександрівському купцеві Абраму Мусійовичу Геншафту.

На даний момент археологічні дослідження тривають.

Розкопки в Будинку піонерів під Запоріжжям (facebook.com/pg/datamzmr)