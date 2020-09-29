Під Запоріжжям підліток у ДТП вбив трьох людей: деталі трагедії

В Запорізькій області, в селі Пологи 15-річний хлопець влаштував масштабну смертельну ДТП. Неповнолітній водій був за кермом Cherry, але не впорався з керуванням, і машина перекинулася.

"Водій автомобіля Chery 2004 року народження, рухаючись вулицею Магістральною у місті Пологи, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу. В результаті аварії пасажир 2005 року народження та чоловік, дані якого встановлюються, від отриманих травм загинули на місці події, ще один чоловік 1981 року помер в кареті швидкої допомоги", — розповіли у поліції Запорізької області.

В аварії загинули три людини, ще один пасажир отримав тяжкі травми. Сам водій також госпіталізований.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

З метою встановлення всіх обставин події поліція просить відгукнутися свідків ДТП за телефонами (095) 735-56-93, (097) 139-63-24 або 102.

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