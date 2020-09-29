ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Запоріжжям підліток у ДТП вбив трьох людей: деталі трагедії

Автор: Людмила Жукова

У Запорізькій області хлопець позбавив життя трьох людей

В Запорізькій області, в селі Пологи 15-річний хлопець влаштував масштабну смертельну ДТП. Неповнолітній водій був за кермом Cherry, але не впорався з керуванням, і машина перекинулася.

Популярні новини

"Водій автомобіля Chery 2004 року народження, рухаючись вулицею Магістральною у місті Пологи, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу. В результаті аварії пасажир 2005 року народження та чоловік, дані якого встановлюються, від отриманих травм загинули на місці події, ще один чоловік 1981 року помер в кареті швидкої допомоги", — розповіли у поліції Запорізької області.

В аварії загинули три людини, ще один пасажир отримав тяжкі травми. Сам водій також госпіталізований.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

З метою встановлення всіх обставин події поліція просить відгукнутися свідків ДТП за телефонами (095) 735-56-93, (097) 139-63-24 або 102.

Як ми повідомляли раніше, в Одесі 18-річний водій протаранив припарковані авто.

Раніше ми писали про те, що під Вінницею сталося п'яне ДТП, в якому тільки дивом уціліли двоє малюків.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТПЗапоріжжя