У Запоріжжі жорстоко побили бійця АТО: заступився за дівчат і зараз в комі

У Запоріжжі вчора, 21 липня, раніше судимий чоловік побив бійці батальйону "Азов" Олега Черевко за те, що той заступився за дівчат. АТОвець отримав сильну травму голови і зараз лежить у лікарні в комі.

Інцидент стався вночі біля супермаркету, який знаходиться на вулиці Космічній. У поліцію повідомлення з лікарні про надходження до них місцевого жителя 1991 року прийшло приблизно о 23:55. Стан потерпілого, який приїхав до Запоріжжя в короткострокову відпустку із зони проведення операції Об'єднаних сил, важке. Про це повідомляє Нацполіція Запорізької області.

Олег Черевко (фото: facebook.com/dovgyj)

Поліція з'ясувала, що АТОвець зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. Йому це не сподобалося, і він завдав потерпілому декілька ударів по голові, а сам зник.

Поліція переглянула камери відеоспостереження і знайшла хулігана 1991 року народження. Зараз порушено кримінальне провадження за умисні тяжкі тілесні ушкодження. Санкція передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 9 років.

Підозрюваний у побитті Атовець (фото: zp.npu.gov.ua)

За словами брата потерпілого Євгена Довгого, після ударів Олег впав і вдарився головою об асфальт. У нього відкритий перелом основи черепа зі зміщенням, осколки в головному мозку і водянка мозку.

Він також розповів, що Олегу зробили операцію і вивели трубку для виведення рідини з мозку. При цьому його стан як і раніше стабільно тяжкий. АТОвець знаходиться в 5-й міській лікарні (інтенсивна терапія) і йому потрібна кров будь-якої групи. При цьому кров можна здати з 8 до 11 ранку.

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