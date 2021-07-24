У Запоріжжі жінка померла від ботулізму після вживання в'яленої риби з супермаркету

У Запоріжжі сімейна пара після вживання в'яленої риби потрапила в реанімацію з ботулізмом. Незважаючи на всю надану протягом місяця медичну допомогу, жінка померла в лікарні.
Про це передає місцевий телеканал ALEX UA.
Чоловік досі в клініці, його стан лікарі розцінюють як важкий.
Випадок госпіталізації стався ще 15 червня - подружжя з'їло в'яленого ляща, якого купили в торговельній мережі Запоріжжя. В обласному центрі МОЗ інформували, що обидва постраждалих потрапили до медзакладу у важкому стані.
У лікарні вони були без свідомості, не контактні, клінічний діагноз - "ботулізм" тяжкого ступеня. На жаль, жінка не змогла вижити.
У Держпродспоживслужбі Запорізької області повідомили, що встановили виробника смертельно небезпечної риби, і зараз триває розслідування цього трагічного випадку.
Токсин палички ботулізму є найнебезпечнішим з усіх відомих бактеріальних токсинів. Захворювання може виникнути при вживанні харчових продуктів без попередньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в'ялені м'ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвитку збудників.
Як попереджають медики, в літній час сушена і в'ялена риба має особливий попит, і при цьому ж фіксується збільшення випадків отруєнь цим продуктом. У тому числі ботулізмом. Річ у тім, що в такій рибі часто є бактерії та при спеці вони розмножуються дуже швидко. Так, в'ялена і сушена риба часто стає "домом" для розмноження токсинів. Деякі подібні отруєння призводять до летального результату.
Ботулізмом є гостре важке інфекційно-токсичне захворювання, яке призводить до тяжких уражень нервової системи, змін в роботі серцево-судинної системи, слабкості скелетних і гладких м'язів, порушення зору, ковтання, моторики кишок.
При вживанні продукту практично неможливо визначити наявність в ньому ботулотоксину, оскільки він не має ані кольору, ані смаку, ані запаху.
Захворювання починається із загальної слабкості, головного болю, запаморочення. Пізніше з'являються такі симптоми: двоїння предметів, ослаблення ясності зору, "туман перед очима", втрата голосу, проблеми з ковтанням. Уражається нервова система і розвивається неврологічна симптоматика. У важких формах захворювання основним симптомом є розлад дихання, параліч діафрагми, в результаті чого настає смерть.
Для лікування потрібна госпіталізація в стаціонар і введення протиботулінічної сироватки, тому при виявленні симптомів негайно звертайтеся до лікарів.
Раніше повідомлялося, що в травні в Чернігові зафіксували летальний випадок від ботулізму. А перед цим під Харковом виявили ботулізм у двох жінок, які з'їли в'ялену рибу.