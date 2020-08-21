У Запоріжжі зняли на відео моторошну пилову бурю

В Запоріжжі очевидцям вдалося зняти на відео моторошну пилову бурю. Вітер підіймав пісок з землі й сильними поривами ніс його вулицями, в різні боки.

Відео пилової бурі в Запоріжжі опублікували в спільноті "Це Запоріжжя" в Telegram-каналі. На кадрах відео видно, як пісок летить з поривами вітру в різні сторони. Видимість при цьому практично нульова. Небезпечне метеорологічне явище було зафіксовано в Південному мікрорайоні міста. Відео можна подивитися тут.

Для виникнення бурі достатньо всього двох факторів – сухого ґрунту і сильного вітру, від 10 м/с. Як пояснюють фахівці, при таких умовах, вітер підіймає з землі будь-які незакріплені частинки: пісок, пил, ґрунт. Все це створює пилову бурю, яка може бути дуже небезпечною для автомобілістів і людини.

За останній час в Запорізькій області було зафіксовано кілька піщаних бур і їх стає все більше. Вони несуть серйозну загрозу здоров'ю людини, а також зносять з полів родючий шар ґрунту. За кілька годин така буря здатна розвіяти до 500 тонн ґрунту з гектара ріллі.

Як стверджують експерти, таке явище може виникати через постійну вирубку лісів, оскільки дерева захищають міста і села від пилових бур, замети, пом'якшують клімат і затримують вологу в повітрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Закарпатті зафіксували невелике торнадо.