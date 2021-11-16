У Запоріжжі подружжя морить голодом та б'є собак: сусіди скаржаться на виття тварин

Так, інцидент стався вчора,15 листопада на вулиці Крилова.

Зоозахисники розповіли, що подружжя веде асоціальний спосіб життя, завели у своєму дворі чотирьох собак, не піклується про тварин, морять голодом та б'ють.

Також сусіди повідомили, що вони постійно чують скиглення та виття тварин. Окрім того, волонтери побували на місці й виявили виснажених тварин, прив'язаних до паркану, і які не мали перед собою ні води, ні їжі.

Тому, поліцейські оглянули територію подвір'я, опитали хазяїв собак і в результаті склали протокол на чоловіка і жінку за ч. 2 ст. 89 "Жорстоке поводження з тваринами" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зазначається, що матеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення щодо відповідальності.

Як відомо, з 8 листопада 2021 року набули чинності зміни до положень законодавства, які підсилюють адміністративну та кримінальну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами.