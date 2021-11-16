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У Запоріжжі подружжя морить голодом та б'є собак: сусіди скаржаться на виття тварин

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Запоріжжя, Вівторок 16 листопада 2021 21:02
У Запоріжжі подружжя морить голодом та б'є собак: сусіди скаржаться на виття тварин Подружжя знущалося з собак у Запоріжжі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі сімейна пара тримала собак на прив'язі, не годувала їх та систематично лупцювала. На господарів правоохоронці склали протокол.

Так, сусіди розповіли, що тварин не годують та систематично б'ють, повідомляє національна поліція Запорізької області.

Так, інцидент стався вчора,15 листопада на вулиці Крилова.

Зоозахисники розповіли, що подружжя веде асоціальний спосіб життя, завели у своєму дворі чотирьох собак, не піклується про тварин, морять голодом та б'ють.

Також сусіди повідомили, що вони постійно чують скиглення та виття тварин. Окрім того, волонтери побували на місці й виявили виснажених тварин, прив'язаних до паркану, і які не мали перед собою ні води, ні їжі.

Тому, поліцейські оглянули територію подвір'я, опитали хазяїв собак і в результаті склали протокол на чоловіка і жінку за ч. 2 ст. 89 "Жорстоке поводження з тваринами" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зазначається, що матеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення щодо відповідальності.

Як відомо, з 8 листопада 2021 року набули чинності зміни до положень законодавства, які підсилюють адміністративну та кримінальну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами.

Раніше ми повідомляли, що люди врятували кошеня з чотирма вухами і тепер пухнастик - зірка мережі.

Також ми писали, що під Черкасами на жінку з дитиною на вулиці напав баран.

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