У Запоріжжі старшокласниці побили дівчинку-підлітка: натовп очевидців знімав на телефони
Старшокласниці по-звірячому побили 13-річну дівчинку в Запоріжжі. За деякими даними, бійка сталася на ґрунті ревнощів – дівчата не поділили хлопця. На відео, яке з'явилося в мережі, видно, як жертві дають ляпаса, валять на землю і б'ють.
Проте пізніше з'ясувалося, що на відео не потрапив весь конфлікт між підлітками. У Telegram-каналі its_zp з'явилося ще одне відео звірячого побиття.
Виявилося, що конфлікт між школярками мав продовження і 13-річна дівчинка стала жертвою одразу двох старшокласниць.
"В побиття школярки на Лівому брала участь ще одна дівчина", - підписав відео автор фото.
Варто відзначити, що спостерігала за бійкою ціла юрба очевидців, але ніхто з них не спробував зупинити бійку. Все спокійно знімали на відео жахливе побиття і не втручалися.
На кадрах другого відео видно, що старша дівчина повалила молодшу на землю і почала її бити. Вона сіла на неї зверху і товкла свою суперницю обличчям об землю, давала ляпаси та била по голові.
А після цього постраждалу побила ще одна старшокласниця. Відео потрапило в мережу, де його виявили правоохоронці під час моніторингу.
Інформацію про інцидент внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Прикарпатті колишній зек по-звірячому побив підлітка, а поліція завела справу лише після скандалу.