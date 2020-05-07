У Запоріжжі на ринку неадекват накинувся на журналістів: з'явилося відео

У Запоріжжі на журналістів напав неадекват на ринку "Бахчисарай" - чоловік намагався перешкодити знімальним групам центральних телеканалів висвітлювати порушення карантинних норм на базарі в Хортицькому районі.

Інцидент 7 травня потрапив на відео та розійшовся в мережі.

Як видно на кадрах, агресивний чоловік із нецензурною лайкою і погрозами намагався зірвати з журналіста та оператора маски і пошкодити техніку.

В результаті оператор спробував відштовхнути бешкетника, після чого інші телевізійники були змушені залити його з газового балончика.

Чоловік одразу передумав конфліктувати та поспішив ретируватися.

Як зазначили в місцевому виданні "061", в ГУНП в Запорізькій області інформацію про інцидент зареєстрували, розпочата перевірка.

Журналісти "Саме Зараз" розповіли, що чоловік почав переслідувати працівників ЗМІ з самого входу до ринку.

Відео нападу на журналістів можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо, присутня нецензурна лайка!)

Згідно з документами, ринок має статус торгового майданчика. Територіально він знаходиться в Запоріжжі, але підпорядковується Долинської ОТГ. У Держпродспоживслужбі кажуть, що рішення повинні приймати органи місцевого самоврядування, а тому направили листи до ОТГ.

Торгівлю на ринку "Бахчисарай" відновили близько тижня тому. На базарі на практиці температурний скринінг на вході не проводиться, дистанція і масковий режим не дотримується, а прилавки не обладнані захисними екранами.

Всього в Запорізькій області відкрили 24 ринки.

Нагадаємо, що перешкоджання журналістській діяльності караються штрафом, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 4 років.

Раніше ми писали про те, що у Києві в ніч проти 6 травня невідомі обстріляли з автомата продуктовий ринок. Інцидент стався в спальному районі столиці Троєщина.