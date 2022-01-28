У Запоріжжі батьків школярів закликали купити свічки на випадок вторгнення Росії

Таке прохання і ставлення питання обурили громадян. Батьки дітей вказують, зокрема, на нехтування елементарних норм пожежної безпеки, адже відкритий вогонь у закритому приміщенні з малечею несе серйозну небезпеку.

Батьки учнів 4 класу школи № 94 звернулися до журналістів, щоб надати ситуації розголосу, а також показали скріни з листуванням у чаті.

Зазначається, що адміністрація цього навчального закладу дала розпорядження батьківським комітетам закупити по 2 свічки на кожну дитину для підготовки бомбосховища.

"Перше питання про пожежну безпеку. Діти (багато дітей!) і відкритий вогонь. Де і з яких методичок взяло інформацію керівництво про необхідність свічок в бомбосховищі?" - обурюються батьки.

В даному 4-А класі навчаються 35 дітей, відповідно йдеться про 70 свічках.

"Це підготовка бомбосховища. На випадок якщо буде вторгнення. Не панікуйте, і старші класи теж закуповують. Тільки там список більше", - повідомляється в чаті.

Коли люди вказали на ризики від відритого вогню, як альтернатива було вирішено принести по ліхтарику.

При цьому все одно можлива ситуація, що один клас прийде з ліхтариками, а інші діти школи будуть зі свічками, і в підсумку все одно буде порушенням правил пожежної безпеки.

У школі Запоріжжя батьків учнів просять купити свічки для бомбосховища (фото: скрін zabor.zp.ua)